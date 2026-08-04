Экономика

В трех регионах России средняя зарплата превысила 200 тысяч рублей

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
По данным Росстата, в мае 2026 года в трех реги...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Более 200 тысяч рублей составила средняя зарплата в трех российских регионах по итогам мая 2026 года. Это следует из данных Росстата, обнародованных ТАСС. Наибольшее значение зафиксировано в Чукотском автономном округе — 260,7 тысячи рублей.

В Магаданской области средняя зарплата достигла 214,4 тысячи рублей, в Ямало-Ненецком автономном округе — 205,3 тысячи. В целом по стране этот показатель равнялся 110 216 рублям.

Росстат также отметил, что в сфере трубопроводного транспорта средняя зарплата в мае оказалась самой высокой среди отраслей — 295 978 рублей. За месяц она выросла на 95,5 тысячи рублей, тогда как в апреле составляла 200 391 рубль.

Кроме того, по данным на 1 июля 2026 года, быстрее всего в России росли зарплаты инженеров в промышленности — на 10,5%, медперсонала коммерческих клиник — на 10,2%, а также сотрудников ретейла — на 9,6%.

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