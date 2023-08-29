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· Полина Модестова

Спектакль создан нейросетью: в Казани пройдет всероссийский фестиваль «Артмиграция»

На фестивале экспериментальной режиссуры в Казани покажут созданный нейросетью спектакль
Спектакль создан нейросетью: в Казани пройдет всероссийский фестиваль «Артмиграция»

Марийский национальный театр драмы им. М.Шкетана

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В Казани с 15 по 24 сентября будет проходить всероссийский фестиваль «Артмиграция», сообщает пресс-служба проектов Союза театральных деятелей РосСИИ.

Его участниками станут региональные театры с постановщиками, которые готовы к экспериментам, возраст которых не больше 40 лет. В Казань представлять свои работы приедут команды из нескольких городов: Йошкар-Олы, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Перми, Нижнего Новгорода, Томска, Кирова, Краснодара и Красноярска.

Основная программа будет состоять из семи спектаклей, которые отразят поиск молодыми режиссерами новых путей в театральном искусстве. Юные зрители также смогут увидеть четыре постановки. В афишу вошел и диджитал-спектакль, который объединит в себе «Гамлета» Уильяма Шекспира и рома «Цемент» Федора Гладкова.

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