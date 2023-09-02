Новости Казани
· Алина Алмакаева

Спасскую Башню Казанского Кремля отреставрировали за 520 миллионов рублей

Спасскую Башню Казанского Кремля отреставрировали за 520 миллионов рублей

photocentra.ru

Подписаться в Telegram

В Казани закончили реставрацию Спасской Башни Казанского Кремля. На это потратили 520 миллионов рублей.


Отметим, что возраст башни – почти 500 лет. На реконструкцию сооружения ушёл не один год.


Кроме того, сейчас каждый желающий может в свободном доступе посмотреть изнутри Спасскую башню. Также там есть музей, в котором можно проследить как менялся исторический вид знания в разные годы. А стоимость входа будет 350 рублей для взрослых и 250 для пенсионеров, детей и студентов. Вот только в помещении может быть не более 15 человек. Желающие могут отправиться и на экскурсию.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

6 часов назад

Уезжаю с болью в сердце: Элвину Грею угрожали и сорвали концерт в Альметьевске

Лонгриды

день назад

«Родители меня не любят»: психолог рассказала о самых действенных способах замотивировать ребенка в учебе

установление сетки от тараканов на вентиляцию

Новости Казани

23 часа назад

Бесплатное выступление Димы Билана в Казани: стало известно расписание

Полезное

2 дня назад

Расстройство пищевого поведения. Что такое РПП, почему возникает и как лечится.

шугаринг глубокое в Нижнем Новгороде

Новости Татарстана

16 часов назад

Автобусы "Казань-Ульяновск" начнут ходить ежедневно

Новости Татарстана

6 часов назад

В Татарстане открыли сезон охоты на пернатую дичь

Новости Татарстана

6 часов назад

В Татарстане запустят сервис для онлайн-собраний садоводов

Новости Казани

день назад

Вакцинировать будут у метро: в Казани начинают бороться с сезонным гриппом
Новости Татарстана
день назад

«Мы удачно поженили аэропорт и Камаз»: Минниханов открыл новый терминал аэропорта Бегишево

«Мы удачно поженили аэропорт и Камаз»: Минниханов открыл новый терминал аэропорта Бегишево

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане упал мотодельтаплана: есть пострадавшие

Новости Татарстана

5 часов назад

Минниханов принял участие в праздновании Дня нефтяника в Альметьевске

Новости Казани

19 часов назад

Спасскую Башню Казанского Кремля отреставрировали за 520 миллионов рублей

Новости Казани

день назад

Текст продублируют на двух языках: в Казани установят мемориальную доску в память о Зифе Басыровой
Разогреется до 25: в Казани в эти выходные сохранится теплая погода
Новости Татарстана
день назад

Разогреется до 25: в Казани в эти выходные сохранится теплая погода

Новости Казани

день назад

Уроки диджеинга и кофейня: стали известны проекты, которые получат финансовую поддержку в Казани

Новости Казани

2 дня назад

Вошла в топ-6: Казань стала одним из самых популярных городов дял поездок по работе

Новости Казани

2 дня назад

«Эта новая школа – образец»: в Казани открыли новую гимназию №107
Жизнь после травмы: врач из Казани рассказал про комплексную реабилитацию
Интересное в Казани
5 дней назад

Жизнь после травмы: врач из Казани рассказал про комплексную реабилитацию