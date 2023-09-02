Спасскую Башню Казанского Кремля отреставрировали за 520 миллионов рублей

В Казани закончили реставрацию Спасской Башни Казанского Кремля. На это потратили 520 миллионов рублей.



Отметим, что возраст башни – почти 500 лет. На реконструкцию сооружения ушёл не один год.



Кроме того, сейчас каждый желающий может в свободном доступе посмотреть изнутри Спасскую башню. Также там есть музей, в котором можно проследить как менялся исторический вид знания в разные годы. А стоимость входа будет 350 рублей для взрослых и 250 для пенсионеров, детей и студентов. Вот только в помещении может быть не более 15 человек. Желающие могут отправиться и на экскурсию.