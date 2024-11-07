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Содержание кладбищ Казани может подорожать уже с 2025 года

Сейчас решение исполнительного комитета проходи...

Екатерина Елисеева

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В региональной столице Республики Татарстан уже со следующего года могут вырасти траты на содержание кладбищ.

Сейчас решение исполнительного комитета проходит антикоррупционную экспертизу. Процесс продлится до 9 ноября 2024 года.

Теперь норма за самостоятельный вынос мусора будет - 414,63 руб. за метр куб. При помощи погрузчика - 464,62 руб..

Цена за уборку аллеи с твердым покрытием увеличится до 6,08 руб. за квадратный метр. Работа со спецоборудованием вырастет в цене до 31 коп..

Ручной труд в ходе уборке снега может начать стоить 2,96 рубля, а механический — 30 коп. за кв. м.

Цена работы за покос травы в летнее время на кладбищах дошла до 4,89 руб., вручную. За механический покос - 35 копеек.

Ранее мы писали о том, что в РТ семьи погибших в Курской области военных получат 2 миллиона рублей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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