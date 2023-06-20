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· Полина Модестова

Соберутся представители девяти регионов: в Казани пройдет фестиваль инвалидов по зрению и их собак-проводников

В Казань приедут владельцы собак-проводников из девяти регионов России
Соберутся представители девяти регионов: в Казани пройдет фестиваль инвалидов по зрению и их собак-проводников

Администрация Казани

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В Казани проведут Межрегиональный открытый реабилитационный фестиваль инвалидов по зрению и их собак-проводников под названием "Шаг за шагом - два сердца рядом". В городе соберутся владельцы собак-поводырей из девяти регионов России.

Торжественное открытие церемонии состоится 22 июня в 11 часов во дворе Присутственных мест музея-заповедника. Продлятся мероприятия до 23 июня.

Гостей ждет концертная программа с участием собак-проводников, а также тематические площадки для взрослых и детей. Сообщается, что здесь организуют восемь станций:

  • Квест в темноте;
  • Лепка;
  • Моделирование из шаров;
  • Мир на кончиках пальцев;
  • Мотай на ус;
  • Говорящий помощник;
  • Фотозона и другие интересные активности.

Участники мероприятия приедут в Казань из Республики Коми, Оренбургской и Орловской областей, Пермского края, Башкортостана, Курской области, Москвы и Санкт-Петербурга. Фестиваль посетят и представители Татарстана.

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