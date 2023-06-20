Соберутся представители девяти регионов: в Казани пройдет фестиваль инвалидов по зрению и их собак-проводников
Администрация Казани
В Казани проведут Межрегиональный открытый реабилитационный фестиваль инвалидов по зрению и их собак-проводников под названием "Шаг за шагом - два сердца рядом". В городе соберутся владельцы собак-поводырей из девяти регионов России.
Торжественное открытие церемонии состоится 22 июня в 11 часов во дворе Присутственных мест музея-заповедника. Продлятся мероприятия до 23 июня.
Гостей ждет концертная программа с участием собак-проводников, а также тематические площадки для взрослых и детей. Сообщается, что здесь организуют восемь станций:
- Квест в темноте;
- Лепка;
- Моделирование из шаров;
- Мир на кончиках пальцев;
- Мотай на ус;
- Говорящий помощник;
- Фотозона и другие интересные активности.
Участники мероприятия приедут в Казань из Республики Коми, Оренбургской и Орловской областей, Пермского края, Башкортостана, Курской области, Москвы и Санкт-Петербурга. Фестиваль посетят и представители Татарстана.