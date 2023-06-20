Соберутся представители девяти регионов: в Казани пройдет фестиваль инвалидов по зрению и их собак-проводников

В Казань приедут владельцы собак-проводников из девяти регионов России

В Казани проведут Межрегиональный открытый реабилитационный фестиваль инвалидов по зрению и их собак-проводников под названием "Шаг за шагом - два сердца рядом". В городе соберутся владельцы собак-поводырей из девяти регионов России.

Торжественное открытие церемонии состоится 22 июня в 11 часов во дворе Присутственных мест музея-заповедника. Продлятся мероприятия до 23 июня.

Гостей ждет концертная программа с участием собак-проводников, а также тематические площадки для взрослых и детей. Сообщается, что здесь организуют восемь станций:

Квест в темноте;

Лепка;

Моделирование из шаров;

Мир на кончиках пальцев;

Мотай на ус;

Говорящий помощник;

Фотозона и другие интересные активности.

Участники мероприятия приедут в Казань из Республики Коми, Оренбургской и Орловской областей, Пермского края, Башкортостана, Курской области, Москвы и Санкт-Петербурга. Фестиваль посетят и представители Татарстана.