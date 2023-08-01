Соберутся больше пяти тысяч участников: в столице РТ проведут форум «НейроКазань»

В Казани пройдет форум «НейроКазань»

В Казани проведут форум «НейроКазань», на котором соберутся больше пяти тысяч участников, приехавших со всего мира. О том, как нейросети помогают в городском развитии, расскажут ученые, инвесторы, бизнесмены и практики в сфере искусственного интеллекта.

Помимо этого, на форуме продемонстрируют результаты «НейроХакатона». Больше двадцати команд, которые состояли из архитекторов и экспертов в сфере городской среды, разработают инновационные подходы к решению наиболее актуальных проблемы в соцсфере и сфере благоустройства.

Используя нейросети участники определят локации и составят туристические маршруты по Татарстану. Они также будут выявлять незаконную вырубке и планировать озеленение региона. Займутся они и развитие дог-френдли среды и отслеживание собак и их стай.

Форум будут проводить в IT-парке имени Башира Рамеева 10 августа с 10 утра до 18:00. Чтобы посетить мероприятие, необходима предварительная регистрация здесь.