Смотреть будут фильм «Афоня»: в парке Казани сегодня пройдет бесплатный «Ретро-четверг»

В парке Казани «Крылья Советов» сегодня покажут фильм с Леонидом Куравлевым

В Казани в парке «Крылья Советов» сегодня проведут бесплатный показ «Ретро-четверг». Гости и жители города смогут посмотреть фильм «Афоня» 1975 года режиссер Георгия Данелли.

Главную роль в фильме играет Леонид Куравлев, а пару ему в кинокартине составила Евгения Симонова. В описании фильма говорится, что это карта о слесаре-сантехнике Афанасии Борщовом, или проще - Афоне, который живет беззаботную жизнь и не задумывается о последствиях. Однажды он встречает юную Катю Снегиреву, которая возвращает мужчине веру в себя. После этого Афоня переосмысливает жизнь.

Фильм начнется в 20:00 у сцены парка, сообщили в Дирекции парков и скверов Казани.