Смогут учить язык и готовиться к поступлению: КФУ запустит подготовительные факультеты при школах Китая

КФУ в октябре 2023 года запустит подготовительные факультеты при школах Китая

Казанский федеральный университет намерен в конце октября открыть порядка трех подготовительных факультетов на базе школ Китая. Соглашение с вузом было подписано на форуме «РОСТКИ», который проходил в Казани в сентябре 2023 года.

На протяжении года, перед поступление в российский университет, жители Китая смогут учить русский язык и подтягивать знания по предметам, необходимым для поступления, сообщил проректор по внешним связям КФУ Тимирхан Алишев в рамках пресс-конференции.

Вузы Татарстана также примут участие в большой образовательной выставке на базе трех городов Китая. Она состоится уже в следующем месяце - в октябре 2023 года.