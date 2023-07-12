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Смета включает несколько видов работ: на цветочное оформление Казани в 2023 году направят 162 миллиона

На цветочное оформление и озеленение Казани в 2023 году направили 162 миллиона рублей
Смета включает несколько видов работ: на цветочное оформление Казани в 2023 году направят 162 миллиона

Илона Боянова

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Комитетом внешнего благоустройства Казани будет направлено 162 миллиона рублей на цветочное оформление, озеленение и благоустройство города, информация о чем появилась на сайте госзакупок. Тендер был выигран МУП "Горводзеленхоз". Ранее, в 2022 году, данное предприятие провело цветочно-ландшафтные работы на 55,5 миллионов рублей.

Смета этого года включает в себя несколько видов работ, среди которых:

  • уход за объемными композициями;
  • посадка однолетних цветов;
  • содержание систем полива;
  • формовочная обрезка деревьев;
  • ремонт газонов;
  • посадка кустарников;
  • нанесение граффити.

Работы должны быть проведены с 10 июля 2023 года по 29 февраля 2024 года. Подрядчик обязуется обеспечить уборку после окончания работ, а также уход за растениями, которые будут высажены.

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