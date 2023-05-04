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"Шквальная пятница": синоптики предупредили жителей Татарстана об ухудшении погоды 5 мая

Синоптики предупредили жителей Татарстана о сильном ветре в пятницу, 5 мая
"Шквальная пятница": синоптики предупредили жителей Татарстана об ухудшении погоды 5 мая

Фото: открытые источники

Синоптики республиканского Гидрометцентра предупредили жителей Татарстана о сильном ухудшении погодной обстановки уже в предстоящую пятницу, 5 мая. Во второй половине дня ожидается опасное погодное явление.

"Местами ожидается сильный юго-западный ветер порывами 15-17 м/с", - говорится в сообщении метеорологов.

Воздух 5 мая прогреется до +19 градусов, но вечером вероятны дожди и туманы.

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