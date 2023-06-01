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· Полина Модестова

Скончался на месте: в Казани в результате страшной аварии погиб человек

Один человек погиб 1 июня 2023 года в результате вылета «Газели» на тротуар в Казани
Скончался на месте: в Казани в результате страшной аварии погиб человек

МВД по Республике Татарстан

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В Казани сегодня утром произошла страшная авария, в результате которого погиб человек. Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Татарстан, ДТП имело место на пересечении проспекта Победы и Дубравной. Здесь утром 1 июня столкнулись "Газель", "КАМАЗ" и манипулятор "Ренджер".

В результате произошедшего удара "Газель" вылетела на тротуар, где в этот момент находились пешеходы, дожидаясь зеленого сигнала светофора. От полученных травм скончался один гражданин. Еще двое, 49-летний мужчина и 33-летняя женщина, были доставлены в больницу с травмами.

На месте происшествия работали сотрудники госавтоинспекции. Обстоятельства смертельной аварии выясняют специалисты.

Видео со страшными кадрами публикует портал iz.ru. На них видно, что водители "Газели" перестроился в ряд, по которому в этот момент ехал "КамАЗ". Грузовик не успел затормозить, в результате чего он толкнул "Газель" в сторону пешеходов.

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