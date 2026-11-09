Смешные и странные топонимы: какие необычные названия сел есть в Татарстане
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В Татарстане немало населенных пунктов, чьи названия могут вызвать улыбку или как минимум удивление. Обзор самых необычных топонимов республики подготовил «Татар-информ».
Больше всего таких поселений оказалось в Аксубаевском районе. Здесь расположены Новый и Старый Чувашский Адам, а также Новый и Старый Татарский Адам. Кроме того, в этом же районе можно найти Верхнюю, Нижнюю и Новую Баланду, а также деревню Кисы.
Арский район тоже отличился оригинальными названиями. Местные жители обитают в селах Учили, Штырь, Апайкина Гарь, а также в Нижней и Верхней Уре. В Актанышском районе есть деревня Усы, а в Муслюмовском — Новые Усы.
В других районах республики тоже встречаются любопытные топонимы. В Балтасинском районе находится село Ура, в Дрожжановском — Убей, в Нижнекамском — Прости, в Пестречинском — Чертово. Сабинский район может похвастаться населенным пунктом Уют, а в Дрожжановском районе есть Татарская и Чувашская Бездна.
В Рыбно-Слободском районе расположилось село Кукеева, а в Алькеевском — Сиктерме. Все самое важное публикуется в телеграм-канале «Татар-информ. Главное».
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