АТОР: организованным туристам из РФ не грозит массовая депортация из Гоа

Российским путешественникам, которые приезжают на отдых в индийский штат Гоа по путёвкам туроператоров, не стоит опасаться массового выдворения из страны. В Ассоциации туроператоров России пояснили, что организованные туристы соблюдают миграционные требования и возвращаются домой в установленные сроки. Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на РИА Новости.

Представители туристической отрасли прокомментировали сообщения о проверках иностранных граждан в популярных курортных районах Индии. По информации ассоциации, ситуация не затрагивает россиян, которые приобретают готовые туристические поездки и придерживаются согласованных сроков отдыха.

В организации рассказали, что большинство клиентов отечественных туроператоров проводят в Гоа от 10 до 14 дней. Для посещения страны путешественники оформляют электронные визы и приезжают преимущественно ради пляжного отдыха.

В АТОР подчеркнули, что такие туристы своевременно покидают Индию, не превышают разрешённую продолжительность пребывания и не занимаются незаконной деятельностью. Поэтому массовых депортаций среди этой категории отдыхающих ассоциация не ожидает.

Поводом для разъяснений стала информация о высылке нескольких российских граждан. Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что индийские власти за последнюю неделю отправили на родину троих россиян. Ещё три человека, согласно этим сведениям, ожидали депортации.

Сообщалось также об усилении миграционного контроля в северной части Гоа. Сотрудники индийской иммиграционной службы начали проверять частные дома и гостевые объекты, где часто останавливаются иностранные путешественники.

Особое внимание правоохранительные органы уделили районам Мандрем, Керим и Пернем. Проверки направлены на выявление иностранцев, которые продолжают жить в Индии после окончания разрешённого срока пребывания.

Как сообщали индийские средства массовой информации, трое россиян покинули страну 4 ноября 2026 года из-за нарушения визового режима. Ещё троих граждан России выявили во время проверки 5 ноября. На момент её проведения у них не было действующих разрешений на пребывание.

В Ассоциации туроператоров России подчеркнули, что подобные случаи не свидетельствуют об угрозе для всех российских отдыхающих. По данным организации, путешествия клиентов туроператоров продолжаются в обычном режиме, без происшествий, связанных с миграционными проверками.

Таким образом, сообщения о депортациях касаются отдельных случаев нарушения правил пребывания в Индии. Для туристов, которые имеют действующие визы, соблюдают местное законодательство и своевременно возвращаются домой, оснований ожидать массового выдворения нет.

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