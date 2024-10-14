В Казани автоледи напала на учебный автомобиль из-за вождения ученика

По словам свидетелей, даме не понравился маневр водителя, когда он остановился перед железнодорожными путями. Об этом рассказали в телеграм-канале "Казань на максималках".

Сперва женщина начала сигналить, однако после этого обогнала машину и перегородила проезжую часть, чтобы «проучить». Женщина приняла решение устроить разбирательства с инструктором, а затем переключалась на ученика-водителя. Претензия - молодой человек «не умеет ездить». Известно, что все случилось около знака «Движение без остановки запрещено».

Ранее мы писали о том, что полиция в Казани задержала мужчину после стрельбы в баре. В полицию города пришли сведения о конфликте, через некоторое время специалисты задержали потенциального агрессора, у которого при себе было оружие.

На месте работали правоохранители, сейчас выясняются обстоятельства случившегося и все участники конфликта.