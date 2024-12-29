Новости Казани
· 16+ · Анастасия Шагалеева

Сильный туман покрыл трассы под Казанью

29 декабря в окрестностях Казани наблюдается гу...

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29 декабря в окрестностях Казани наблюдается густой туман, значительно ухудшающий видимость на дорогах. Водители сообщают, что им сложно разглядеть впереди движущиеся автомобили, а также дорожные знаки, которые становятся едва различимыми в условиях низкой видимости. Особенно трудно было заметить машины, движущиеся по встречной полосе.

Местные жители, активно комментируя ситуацию в социальных сетях, уточнили, что наибольшие проблемы возникали не только в окрестностях Казани, но и в юго-восточной части региона, где туман оказался особенно густым. Некоторые водители, вспомнив прежний опыт, отметили, что подобные явления часто бывают зимой, а в прошлом видимость была даже хуже.

По словам одного из пользователей, теперь, когда туман стал плотнее, он наконец-то смог включить задний противотуманный фонарь, что улучшило видимость сзади и сделало его поездку безопаснее. Другие комментаторы поддержали его, отметив, что соблюдение таких мер безопасности критически важно при таких погодных условиях.

Метеорологи предупреждают, что в ближайшие дни такие погодные явления могут повторяться, поэтому водителям рекомендуется быть максимально внимательными на дороге, особенно в темное время суток, и использовать все необходимые средства безопасности, такие как противотуманные фары.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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