Самые редкие и наиболее частые: стало известно, как казанцы называли детей на прошлой неделе

Власти Казани опубликовали самые редкие имена для новорожденных

В Казани на прошлой неделе, с 18 по 24 сентября, родились 357 детей, среди которых 172 девочки и 185 мальчиков. Известно, что самый большой вес новорожденного за это время - 4 880 грамм, а самый маленький - 2 280.

Имена, которыми казанцы наиболее часто называли детей, - Артем, Амир, Роман, Миран, Самат, Ева, Камиля, Марьям, Милана и Элана.

Среди же наиболее редких оказались имена Ефрем, Иосиф, Гавриил, Лукьян, Владислав, Мишэль, Лукерья, Изадора, Ильсула, Пелагея, Каролина и Николь.

За ту же неделю в Казани сыграли свадьбу 336 пар, о чем сообщили в Управлении ЗАГС столицы Татарстана.