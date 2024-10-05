Самосвал остановил движение 2 троллейбусов и 3 трамваев в Казани

В региональной столице Татарстана на проспекте Ямашева, около дома 122, большегруз столкнулся со столбом контактной сети. Как итог, оказались повреждены ЛЭП для троллейбусов и трамваев. Об этом рассказали в «Метроэлектротрансе».

Специалистам пришлось на время остановить движение некоторых маршрутов. В том числе, сейчас временно не ходят троллейбусы №2 и 13, а также трамваи №5, 5а, 6 и 7.

На месте происшествия работают аварийные службы, которые трудятся для восстановления движения транспорта.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане в столкновении автобуса и кроссовера пострадали 3 человека. Все случилось 4 октября 2024 года, в Верхнеуслонском районе республики. Свидетели аварии сообщили, что на проезжей части столкнулись автобус, который курсировал из Омска в Москву, и автомобиль Renault Duster.