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С 8 по 13 октября в ТРК  “Казан Молл” можно провериться на рак

Появится специальная кабинка профилактики

Предоставлено изданию

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Благотворительный фонд «Дальше» проведет в Казани Неделю здоровья груди. Цель акции - привлечь внимание к необходимости ранней диагностики и профилактике рака груди.

«...Каждая женщина должна знать: ранняя диагностика – это не для галочки, рак груди лечится, жизнь после болезни есть, и за это стоит бороться», – говорит Оксана Молдованова, президент фонда «Дальше».

При поддержке итальянского бренда нижнего белья Intimissimi в ТРК “Казан Молл” появится специальная кабинка профилактики, где люди смогут пройти обследование абсолютно бесплатно. Подробности на сайте розовыйоктябрь.рф.

Работа мобильного кабинета профилактики: каждый день с 10:00 до 22:00 в ТРЦ «Казан Молл» на улице Павлюхина, 91 на 1 этаже. Все пройдет напротив магазина Intimissimi.

Финансово помочь женщинам, которые столкнулись с раком молочной железы, можно на сайте фонда “Дальше”.

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