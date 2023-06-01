Руководит взаимодействием с практическим здравоохранением: стало известно имя проректора КГМУ

Бывший главврач Университетской клиники КФУ 1 июня стал проректором КГМУ

Стало известно имя нового проректора Казанского государственного медицинского университета. На эту должность взяли Сергея Осипова, бывшего главного врача Университетской клиники КФУ. Напомним, что в апреле он покинул свой прежний пост.

Как сообщает "БИЗНЕС Online", на новую должность Сергей Осипов заступает с сегодняшнего дня, 1 июня 2023 года. Он будет руководить направлениями, которые связаны со взаимодействием с отраслью практического здравоохранения. Под его подчинением будет находиться отдел по взаимодействию с органами исполнительной власти и работодателями, центр профессиональной карьеры, центр аккредитации специалистов, профессорская клиника и стоматологическая поликлиника.

Раньше, с 2019 по 2023 год, Осипов был главным врачом Университетской клиники КФУ. До этого занимал должность замминистра здравоохранения РТ - с 2013 по 2019 год.