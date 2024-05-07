«Рубин» хочет заполучить вратаря из Первой лиги

Казанский клуб "Рубин" может заключить контракт с голкипером подмосковной команды "Химки" Игорем Обуховым.

Руководство татарстанского клуба стремится укрепить свою вратарскую линию, рассматривая Обухова в качестве одного из потенциальных кандидатов. При этом Ильев уточнил, что это не означает уход основного вратаря "Рубина" Юрия Дюпина.

В текущем сезоне Обухов принял участие в 21 матче первой лиги и кубка России за "Химки", пропустив в общей сложности 21 гол.