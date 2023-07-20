Родился в первую минуту: в Казани в 2023 году появилось на свет больше 9 тысяч детей
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По официальным данным за первое полугодие 2023-го в Казани родилось 9,2 тысячи детей. Это на 2,1% больше, нежели в аналогичный период прошлого, 2022, года. Среди новорожденных 4 801 мальчик и 4 399 девочек. Родилось за эти полгода 133 двойни и одна тройня.
Большая часть детей стали первыми в семье - 3 945. Еще 3 240 - вторыми, 1 499 - третьими, а четвертыми и более - 516, сообщает Управление ЗАГС Казани.
Напомним, что в Казань 12 детей появилось на свет прямо в новогоднюю ночь. В первую минуты нового года родился мальчик в горбольнице №7.