Родился в первую минуту: в Казани в 2023 году появилось на свет больше 9 тысяч детей

В Казани родились больше 9 тысяч детей с начала 2023 года

По официальным данным за первое полугодие 2023-го в Казани родилось 9,2 тысячи детей. Это на 2,1% больше, нежели в аналогичный период прошлого, 2022, года. Среди новорожденных 4 801 мальчик и 4 399 девочек. Родилось за эти полгода 133 двойни и одна тройня.

Большая часть детей стали первыми в семье - 3 945. Еще 3 240 - вторыми, 1 499 - третьими, а четвертыми и более - 516, сообщает Управление ЗАГС Казани.

Напомним, что в Казань 12 детей появилось на свет прямо в новогоднюю ночь. В первую минуты нового года родился мальчик в горбольнице №7.