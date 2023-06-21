Новости Казани
· Полина Модестова

Рекорд, к которому долго шли: в Казани в этом году откроют сразу четыре школы

Мэр Казани рассказал об открытии в городе четырех новых школ
Рекорд, к которому долго шли: в Казани в этом году откроют сразу четыре школы

Администрация Казани

Подписаться в Telegram

В 2023 года в Казани откроют четыре новые школы, которые рассчитаны на шесть тысяч ребят. Такие темпы являются рекордными для города, так как столько объектов образования за год в столице Татарстана еще никогда не строили.

Глава Казани Ильсур Метшин подчеркнул, что такие рекорды как возведение сразу четырех образовательных учреждений за один год Казань еще никогда не ставила. Он отметил, что город долго к этому шел, а также заявил, что в школах есть абсолютно все для того, чтобы дети моли не только получать образование, но и развивать свои таланты. В образовательных учреждениях предусмотрены концертные залы, плавательные бассейны, оборудованные кабинеты химии и физики, а также спортивные площадки.

Следующая новость ↓

Популярное

Общество

16 часов назад

Сплошное пальмовое масло: Роскачество назвало конфеты, которые лучше не покупать

Общество

день назад

Остался 1 день, потом деньги сгорят: россиянам, у которых есть карта «Мир», дали время до 20 июня

дезинсекция цена морить тараканов цены

Новости Казани

день назад

На объекте трудятся 400 человек: стало известно, как идет строительство моста через Каму

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Гид по Казани: акции, скидки и необычные предложения города

корректировка бровей в Екатеринбурге

Новости Казани

день назад

Сработала систем оповещения: в Казани эвакуируют торговый центр

Новости Казани

2 часа назад

Пройдут специальные учения: в Татарстане власти готовятся к защите людей от ЧС

Новости Казани

23 часа назад

Душераздирающие крики на фоне: в Казани двухлетнюю девочку закрыли в подсобке в садике, чтобы та не мешала занятиям

Новости Казани

22 часа назад

"Культура и традиции диктуют навязанный домострой": Талия Мунуллина пожаловалась на занижение зарплаты
Лонгриды
22 часа назад

Летний отдых детей 2023: сколько стоит и куда можно еще отправить своего ребенка?

Летний отдых детей 2023: сколько стоит и куда можно еще отправить своего ребенка?

Новости Казани

18 минут назад

"Рекомендован к избранию": была одобрена кандидатура спикеры Госсовета республики Фарида Мухаметшина

Новости Казани

33 минуты назад

Заперли малышку в подсобке: в Татарстане проверяют информацию об издевательствах над ребенком

Новости Казани

53 минуты назад

Оставили купюры из банка приколов: работницы банка в Челнах забрали у клиентов миллионы рублей

Новости Казани

час назад

Покупка обошлась в 17 миллионов: «Веснянкинские бани» продали спустя почти год после смерти владельца
"Проведут технические работы": в Казани отделения ГИБДД временно не будут регистрировать транспорт
Новости Казани
3 минуты назад

"Проведут технические работы": в Казани отделения ГИБДД временно не будут регистрировать транспорт

Новости Казани

час назад

Рекорд, к которому долго шли: в Казани в этом году откроют сразу четыре школы

Новости Казани

2 часа назад

Пройдут специальные учения: в Татарстане власти готовятся к защите людей от ЧС

Новости Казани

13 часов назад

Соберутся представители девяти регионов: в Казани пройдет фестиваль инвалидов по зрению и их собак-проводников
Получат ли жилье те, кто стал добровольцем или попал под частичную мобилизацию
Полезное
6 дней назад

Получат ли жилье те, кто стал добровольцем или попал под частичную мобилизацию