Рекорд, к которому долго шли: в Казани в этом году откроют сразу четыре школы

Мэр Казани рассказал об открытии в городе четырех новых школ

В 2023 года в Казани откроют четыре новые школы, которые рассчитаны на шесть тысяч ребят. Такие темпы являются рекордными для города, так как столько объектов образования за год в столице Татарстана еще никогда не строили.

Глава Казани Ильсур Метшин подчеркнул, что такие рекорды как возведение сразу четырех образовательных учреждений за один год Казань еще никогда не ставила. Он отметил, что город долго к этому шел, а также заявил, что в школах есть абсолютно все для того, чтобы дети моли не только получать образование, но и развивать свои таланты. В образовательных учреждениях предусмотрены концертные залы, плавательные бассейны, оборудованные кабинеты химии и физики, а также спортивные площадки.