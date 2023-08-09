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· Полина Модестова

Реконструируют участок водопровода: в Казани перекроют движение по Наки Исанбета

Движение по улице Наки Исанбета в Казани временно ограничат
Реконструируют участок водопровода: в Казани перекроют движение по Наки Исанбета

Оксиния Самринова

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В Казани будет временно ограничено движение по улице Наки Исанбета из-за проведения работ по реконструкции участка водопровода.

В Комитете внешнего благоустройства города сообщили, что проезд перекроют с 23 августа. Ограничение сохранится до 31 октября на нескольких участках:

  • в районе домов №49, 51, 55 и 35 по Гвардейской в направлении Гвардейской;
  • в районе дома №1 по Седова в направлении Гвардейской;
  • в районе дома №1 по Седова в направлении Седова.
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