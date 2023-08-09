Реконструируют участок водопровода: в Казани перекроют движение по Наки Исанбета
Оксиния Самринова
В Казани будет временно ограничено движение по улице Наки Исанбета из-за проведения работ по реконструкции участка водопровода.
В Комитете внешнего благоустройства города сообщили, что проезд перекроют с 23 августа. Ограничение сохранится до 31 октября на нескольких участках:
- в районе домов №49, 51, 55 и 35 по Гвардейской в направлении Гвардейской;
- в районе дома №1 по Седова в направлении Гвардейской;
- в районе дома №1 по Седова в направлении Седова.