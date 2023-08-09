Реконструируют участок водопровода: в Казани перекроют движение по Наки Исанбета

Движение по улице Наки Исанбета в Казани временно ограничат

В Казани будет временно ограничено движение по улице Наки Исанбета из-за проведения работ по реконструкции участка водопровода.

В Комитете внешнего благоустройства города сообщили, что проезд перекроют с 23 августа. Ограничение сохранится до 31 октября на нескольких участках: