Разбитый автомобиль и странные сообщения: пропавшего в Татарстане пять дней назад рыбака нашли
ДПСО Орел
В Татарстане был найден живым 23-летний Азат Солтанов, с пропажи которого прошло уже пять дней.
Напомним, что молодого человека искали с 20 июня. Он отправился на рыбалку, после чего сообщил родным, что едет домой, но так и не вернулся. Спустя какое-то время была обнаружена его LADA Granta. Она стояла открытой и с выбитым стеклом в 15 км от Набережных Челнов. Телефон парня был недоступен.
Спустя несколько дней поисков со страницы пропавшего в социальных сетях было отправлено сообщение его жене, в котором он просил прекратить поиски.
Подробности случившегося с молодым человеком не раскрываются, известно лишь, что он обнаружен живым.