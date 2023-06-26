Разбитый автомобиль и странные сообщения: пропавшего в Татарстане пять дней назад рыбака нашли

Пропавшего 5 дней назад рыбака в Татарстане нашли живым

В Татарстане был найден живым 23-летний Азат Солтанов, с пропажи которого прошло уже пять дней.

Напомним, что молодого человека искали с 20 июня. Он отправился на рыбалку, после чего сообщил родным, что едет домой, но так и не вернулся. Спустя какое-то время была обнаружена его LADA Granta. Она стояла открытой и с выбитым стеклом в 15 км от Набережных Челнов. Телефон парня был недоступен.

Спустя несколько дней поисков со страницы пропавшего в социальных сетях было отправлено сообщение его жене, в котором он просил прекратить поиски.

Подробности случившегося с молодым человеком не раскрываются, известно лишь, что он обнаружен живым.