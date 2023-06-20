Новости Казани
· Полина Модестова

Разбился, упав на бетонный пол: в Челнах расследуют гибель рабочего, который трудился без должного оборудования

Житель Челнов может получить срок из-за гибели упавшего с погрузчика рабочего
Разбился, упав на бетонный пол: в Челнах расследуют гибель рабочего, который трудился без должного оборудования

pixabay

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Следственным комитетом России по РТ завершено расследование уголовного дела, которое было возбуждено в отношении 56-летнего руководителя отдела ремонта и строительства ООО ТД "Агат". Мужчину обвиняются по части 2 статьи 216 УК РФ, которая предполагает нарушение правил безопасности при проведении строительных или иных работ, что повлекло смерть человека.

Сообщается, что в феврале 2023 года в Челнах обвиняемый должен был оборудовать вентиляционные отверстия в стене на высоте в восемь метров. Мужчина не стал привлекать для выполнения работ подрядную организацию. Вместо этого он поручил их двум сотрудникам, которые не были предварительно обучены. Помимо этого, он не обеспечил их специальным оборудованием. Во время работ была задействована самодельная металлическая корзина, которая была установлена на вилах непредназначенного для данного электропогрузчика.

В результате 28 февраля корзина опрокинулась. В ней в этот момент находился 55-летний рабочий. Он получил травмы при падении на бетонный пол, а также из-за корзины, которая рухнула на него. В результате он скончался на месте.

Следствие собрало достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением было направлено в суд для рассмотрения по существу.

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