Новости Казани
· Полина Модестова

Рассказывает об истории казанского кино: в столице РТ запустили бесплатный аудиогид

В Казани запустили бесплатный аудиогид «Казань кинематографическая»
Рассказывает об истории казанского кино: в столице РТ запустили бесплатный аудиогид

Подписаться в Telegram

В столице Татарстана запустили аудиогид «Казань кинематографическая», который рассказывает о столетней истории казанского кино. Жители и гости города во время прогулок по центру теперь смогут узнать о первых кинопоказах и привлечении зрителей, а также и о том, для чего современным режиссерам были нужны два грузовика грязи в центре города.

Слушатели узнают о знаменитостях, чья жизнь была связана с Татарстаном. К примеру, про Олега Лундстрем, который руководил джаз-оркестром и играл в кинотеатрах Казани перед сеансами до 80-х годов прошлого века.

Аудиогид включает в себя больше 20 локаций, среди которых памятники архитектуры, парки, озеро Кабан и улицу Баумана. Протяженность маршрута - около трех километров.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Обошелся городу дешевле, чем планировалось: стало известно, сколько стоил «Аксенов-фест» в Казани

Гид по скидкам Казани

12 часов назад

Деремся, лепим и летаем: чем стоит заняться казанцам осенью 2023 года

установка сеток от тараканов

Новости Казани

день назад

Дома подлежат сносу: власти Казани изымут участки с аварийными домами

Новости Татарстана

6 часов назад

Растет стоимость газа, материалов и электроэнергии: в Татарстане ожидается повышение тарифов на отопление

монтаж светодиодных экранов в Москве

Новости Казани

день назад

Будет организовано одностороннее движение: в одном из районов Казани поменяют схему движения

Новости Татарстана

день назад

Прекратят курсировать с 2 октября: в Казани ожидаются изменения в расписании пригородных поездов

Новости Казани

день назад

Жильцам необходимо обеспечить снос: в Казани дом на улице Космонавтов признали аварийным

Новости Казани

9 часов назад

Будет принято совместное решение: в Казань прибыла делегация талибов*
Лонгриды
день назад

А ты купи слона: стало известно во сколько обошелся слон для Казанского зооботсада

А ты купи слона: стало известно во сколько обошелся слон для Казанского зооботсада

Новости Татарстана

2 часа назад

Отношения опираются на прочные традиции дружбы: глава РТ встретился с чрезвычайным и полномочным послом Индии в России

Гид по скидкам Казани

12 часов назад

Деремся, лепим и летаем: чем стоит заняться казанцам осенью 2023 года

Новости Татарстана

4 часа назад

Полиция занимается поисками: делегация «Талибана»* потеряла паспорта в «Перекрестке»

Новости Татарстана

4 часа назад

У партнеров есть возражения: Таджикистан не одобрил итоги заседания «московского формата» по Афганистану
Низкая вероятность осадков: в Казани завтра ожидается туман и теплая погода
Новости Казани
минуту назад

Низкая вероятность осадков: в Казани завтра ожидается туман и теплая погода

Новости Казани

5 часов назад

Спасатели кое-как пробрались: в Казани взорвался газ в частном доме

Новости Татарстана

5 часов назад

Завершился отзывом заявки: в РТ вновь ищут председателя Верховного суда

Спортивные новости Казани

5 часов назад

В Татарстане создадут площадку для полетов на дронах
Здоровье казанцев: эффективные методы борьбы с распространенными заболеваниями
Интересное в Казани
4 дня назад

Здоровье казанцев: эффективные методы борьбы с распространенными заболеваниями