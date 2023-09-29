Рассказывает об истории казанского кино: в столице РТ запустили бесплатный аудиогид

В Казани запустили бесплатный аудиогид «Казань кинематографическая»

В столице Татарстана запустили аудиогид «Казань кинематографическая», который рассказывает о столетней истории казанского кино. Жители и гости города во время прогулок по центру теперь смогут узнать о первых кинопоказах и привлечении зрителей, а также и о том, для чего современным режиссерам были нужны два грузовика грязи в центре города.

Слушатели узнают о знаменитостях, чья жизнь была связана с Татарстаном. К примеру, про Олега Лундстрем, который руководил джаз-оркестром и играл в кинотеатрах Казани перед сеансами до 80-х годов прошлого века.

Аудиогид включает в себя больше 20 локаций, среди которых памятники архитектуры, парки, озеро Кабан и улицу Баумана. Протяженность маршрута - около трех километров.