Новости Казани
· Полина Модестова

Рассказал историю возникновения праздника: глава РТ и мэр Казани приняли участие в праздничном намазе

Минниханов вместе с муфтием РТ 28 июня совершил праздничный намаз в новой мечети Казани
Рассказал историю возникновения праздника: глава РТ и мэр Казани приняли участие в праздничном намазе

Мэрия Казань (Денис Гордийко)

Подписаться в Telegram

Глава Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин приняли участие в праздничном намазе по случаю Курбан-байрама. Богослужение проводилось в новой мечети "Ал Тан им.Габдрахима Утыз-Имяни". Она вмещает 1,1 тысячу прихожан.

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин в своей проповеди рассказал историю о возникновении Курбан-байрама, о нравственном и духовном смысле праздника. Он призвал верующих относиться друг к другу с уважением.

Новая мечеть расположена в Приволжском районе Казани, на Дубравной, 2в. Ее начали строить в 2018 года, однако впервые такое предложение в муфтият Татарстана поступило еще в 2016 году.

Площадь мечети - 2,4 тыс. ка.м. Она состоит из двух этаже и подвала. Здесь предусмотрены условия для маломобильных групп населения.

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

21 час назад

«Вам тут не рады, не надо сюда ехать!»: крик души казанца, узнавшего, что летом к нам приедет более 4 миллиона туристов

Гид по скидкам Казани

день назад

Казанцы, до отдыха рукой подать! Глемпинги, базы отдыха и эко-отели, где стоит побывать хотя бы раз

служба устранения грибка

Лонгриды

день назад

"Черные" ритуальщики в охоте за легким заработком: подноготная похоронной сферы в Казани

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Ни фрикаделек, ни акулы - теперь только мебель и стройматериалы: где в Казани закупаться к ремонту со скидками до 50%

смешанные единоборства для детей в Нижнем Новгороде

Лонгриды

день назад

"Две тонны баурсака и заплывы на китайских лодках": как в Казани прошло празднование Поднебесного и традиционного Сабантуя

Новости Казани

день назад

28 июня станет нерабочим днем: срочное заявление

Новости Казани

21 час назад

Лежал посреди улицы в крови: в центре Казани обнаружили 17-летнего школьника

Новости Казани

день назад

Отдохнем на день больше: в Татарстане напомнили о дополнительном выходном на этой неделе

Новости Казани

36 минут назад

Официально не сообщалось: в Казань прилетел самолет спецназначения
Лонгриды
17 часов назад

Острая ревматическая лихорадка и поражение почек: в Татарстане в 4 раза выросла заболеваемость скарлатиной

Острая ревматическая лихорадка и поражение почек: в Татарстане в 4 раза выросла заболеваемость скарлатиной

Новости Казани

6 минут назад

Недовольство граждан и грунтовые воды: в парке "Кырлай" могут сделать сквер 1100-летия принятия ислама

Гид по скидкам Казани

день назад

Казанцы, до отдыха рукой подать! Глемпинги, базы отдыха и эко-отели, где стоит побывать хотя бы раз

Новости Казани

21 минуту назад

Коноплей засеют 2 тысячи гектаров: в Татарстане запустят первый в России завод по переработке технической конопли

Новости Казани

12 часов назад

Ограничат почти на месяц: в Казани перекроют участок улицы из-за переустройства сетей
"Пусть принесет в ваши дома и семьи тепло и радость": Ильсур Метшин поздравил казанцев с курбан-байрамом
Новости Казани
минуту назад

"Пусть принесет в ваши дома и семьи тепло и радость": Ильсур Метшин поздравил казанцев с курбан-байрамом

Новости Казани

14 часов назад

Перекроют на четыре дня: в Казани ограничат движение автомобилей из-за строительства тепловых сетей

Новости Казани

15 часов назад

Проведут плановые ремонтные работы: в Казани два дня не будут работать программы радио и ТВ

Новости Казани

16 часов назад

"Люська, Вовка... история ребят из двора дома №12": в сквере Казани сегодня покажут спектакль
Найди свое моёженое! Казанцы дегустируют топ-20 необычных мороженых, которые стоит попробовать хотя бы раз
Интересное в Казани
4 дня назад

Найди свое моёженое! Казанцы дегустируют топ-20 необычных мороженых, которые стоит попробовать хотя бы раз