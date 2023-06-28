Рассказал историю возникновения праздника: глава РТ и мэр Казани приняли участие в праздничном намазе

Минниханов вместе с муфтием РТ 28 июня совершил праздничный намаз в новой мечети Казани

Глава Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин приняли участие в праздничном намазе по случаю Курбан-байрама. Богослужение проводилось в новой мечети "Ал Тан им.Габдрахима Утыз-Имяни". Она вмещает 1,1 тысячу прихожан.

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин в своей проповеди рассказал историю о возникновении Курбан-байрама, о нравственном и духовном смысле праздника. Он призвал верующих относиться друг к другу с уважением.

Новая мечеть расположена в Приволжском районе Казани, на Дубравной, 2в. Ее начали строить в 2018 года, однако впервые такое предложение в муфтият Татарстана поступило еще в 2016 году.

Площадь мечети - 2,4 тыс. ка.м. Она состоит из двух этаже и подвала. Здесь предусмотрены условия для маломобильных групп населения.