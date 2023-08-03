Новости Казани
· Полина Модестова

Расположены частные дома: в Казани два земельных участка изымут из-за строительства моста

Из-за строительства моста в Казани изымут два земельных участка с частными домами
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В Казани из-за строительства моста через Монастырскую протоку изымут два частных дома, а также хозпостройку. Соответствующее постановление было опубликовано в сборник документов и правовых актов исполкома города.

Согласно данному постановлению,изъятию подлежат два участка, расположенных по улице Нижнекамской и Башкирской в 363,7 квадратных метра и 387 квадратных метра соответственно. В первом случае это частный дом, а во втором же изымать будут территорию с хозяйственным сооружением и домом.

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