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Раис Татарстана отправил поздравление ЖВК «Динамо-Ак Барс» с победой в финале Кубка России

Рустам Минниханов выразил свои поздравления жен...

t.me/rustamminnikhanov

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Рустам Минниханов выразил свои поздравления женской волейбольной команде «Динамо-Ак Барс» с заслуженной победой в финале Кубка России. В специальной телеграмме он подчеркнул, что этот успех стал важным событием для всего Татарстана и подарком для любителей волейбола.

В своем послании Минниханов обратился к председателю Госсовета Татарстана и президенту Федерации волейбола республики Фариду Мухаметшину, главе администрации раиса республики и председателю общества «Динамо» Асгату Сафарову, президенту клуба Леониду Барышеву, главному тренеру Зорану Терзичу, а также к всей команде игроков и тренеров.

Финальный матч войдет в историю как одно из самых захватывающих и драматичных событий отечественного волейбола, отметил Рустам Минниханов. По его словам, команда продемонстрировала невероятное упорство, командный дух и высокое мастерство, которые стали ключом к этой блестящей победе. Тысячи болельщиков Татарстана испытали гордость и радость.

Успех «Динамо-Ак Барс» имеет особое значение для развития спорта в республике. По его словам, такие победы не только повышают престиж региона, но и вдохновляют молодежь заниматься спортом и стремиться к новым достижениям.

Триумф в Кубке России 2024 года стал девятым по счету для казанского клуба, укрепив его позиции среди лидеров отечественного волейбола.

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