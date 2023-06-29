"Рядом находился человек с тростью": в Челнах мужчина запустил салют прямо в офисе Сбербанка

Мужчина запустил салют в офисе Сбербанка в Набережных Челнах и скрылся

В одном из офисов Сбербанка, который расположен в Набережных Челнах на проспекте Мира 26 июня произошел странный и пугающий инцидент. Житель Тукаевского района Татарстана запустил китайский салют "Робин Гуд" с семью залпами. Как сообщает "БИЗНЕС Online", сотрудникам МВД удалось задержать мужчину.

Судя по видео с камер наблюдения, неизвестный разговаривал по телефону и положил фейерверк рядом с банкоматом, после чего ушел Когда салют разгорелся, то рядом проходил мужчина с тростью. К счастью, он не пострадал.

Было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ, предполагающей хулиганство. Вину мужчина признал, однако мотивы так и не озвучил. Силовики на данный момент рассматривают две версии случившегося - действия ради хулиганства и действия по заказу.

Сотрудники офиса оперативно вывели всех клиентов из банка и вызвали группу быстрого реагирования. В результате никто не пострадал и офис продолжает работать в штатном режиме.