«Работы завершены уже на 94%»: в Казани в октябре 2023 года запустят движение по Вознесенскому тракту

В Казани движение по Вознесенскому тракту запустят в октябре 2023 года

Стало известно, что движение по первому Вознесенскому тракту от Гвардейской до проспекта Победы в Казани запустят уже в октябре 2023 года - сообщил об этом заместитель руководителя исполкома города Игорь Куляжев главе города Ильсуру Метшину.

Сейчас работы завершены уже на 94%. На строительстве ежедневно трудятся 155 рабочих и задействовано 97 единиц спецтехники. На первый этап в общей сложности было затрачено 13,7 миллиардов рублей.

Длина первого участка достигает 3,8 километра, вдоль дороги расположились три подземных перехода, установили 470 опор освещения и высадили около шести тысяч деревьев, сообщает trt-tv.ru.