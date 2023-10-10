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Работы будут идти четыре года: «Алексеевскдорстрой» построит обход Сокуров

«Алексеевскдорстрой» построит обход Сокуров за 19 миллиардов на трассе Казань - Оренбург
Работы будут идти четыре года: «Алексеевскдорстрой» построит обход Сокуров

Надежда Острокол

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ОАО «Алексеевскдорстрой» займется строительством и реконструкцией трассы Р239 Казань - Оренбург с обходом поселка Сокуры. На эти цели компания получит 19,3 миллиарда рублей. Два соответствующих тендера на 12,1 миллиарда и 7,2 миллиарда были опубликованы на сайте госзакупок. Согласно документации, деньги убудт выделены ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Работы проведут на участке км 20+238 - км 43+500. Начнутся они уже в октябре 2023 года. Завершат работы до 30 ноября 2027 года. Проект предполагает устройство:

  • автомобильной дороги;
  • двух транспортных развязок в разных уровнях на км24+360 и на км 29+863;
  • путепровода через существующую автомобильную дороги Сокуру - Кирби на км 27+957;
  • моста через Мешу на км 30+349;
  • малых искусственных сооружений, наземных пешеходных переходов.
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