Работы будут идти четыре года: «Алексеевскдорстрой» построит обход Сокуров
Надежда Острокол
ОАО «Алексеевскдорстрой» займется строительством и реконструкцией трассы Р239 Казань - Оренбург с обходом поселка Сокуры. На эти цели компания получит 19,3 миллиарда рублей. Два соответствующих тендера на 12,1 миллиарда и 7,2 миллиарда были опубликованы на сайте госзакупок. Согласно документации, деньги убудт выделены ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».
Работы проведут на участке км 20+238 - км 43+500. Начнутся они уже в октябре 2023 года. Завершат работы до 30 ноября 2027 года. Проект предполагает устройство:
- автомобильной дороги;
- двух транспортных развязок в разных уровнях на км24+360 и на км 29+863;
- путепровода через существующую автомобильную дороги Сокуру - Кирби на км 27+957;
- моста через Мешу на км 30+349;
- малых искусственных сооружений, наземных пешеходных переходов.