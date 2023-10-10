Работы будут идти четыре года: «Алексеевскдорстрой» построит обход Сокуров

«Алексеевскдорстрой» построит обход Сокуров за 19 миллиардов на трассе Казань - Оренбург

ОАО «Алексеевскдорстрой» займется строительством и реконструкцией трассы Р239 Казань - Оренбург с обходом поселка Сокуры. На эти цели компания получит 19,3 миллиарда рублей. Два соответствующих тендера на 12,1 миллиарда и 7,2 миллиарда были опубликованы на сайте госзакупок. Согласно документации, деньги убудт выделены ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Работы проведут на участке км 20+238 - км 43+500. Начнутся они уже в октябре 2023 года. Завершат работы до 30 ноября 2027 года. Проект предполагает устройство: