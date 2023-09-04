Работали с апреля: стало известно, когда в Казани завершится сезон фонтанов

Стала известна дата завершения сезона фонтанов в Казани

В Казани сезон фанатов будет сохраняться до конца октября 2023 года, сообщает «БИЗНЕС Online», ссылаясь на пресс-службу комитета внешнего благоустройства города.

Отмечается, что консервация фонтанов зависит от погодных условий. По большей части запустили их в мае, а самым первым в этом году в Татарстане заработал фонтан в сквере «Стамбул», в Ново-Савиновском районе, еще 28 апреля.

В Казани в этом сезоне были запущены фонтаны, которые расположены в саду имени КИрова, Горкинско-Ометьевском лесу, в парке «Крылья Советов», в сквере «Стамбул», на бульваре «Белые цветы», на площади перед театром имени Камала и в ЦПКиО имени Горького. Помимо того, заработали и новые водные объекты, которые находятся в парке имени Петрова и в сквере Славы, расположенном на улице Зорге.