Пытались выбить признание: в Нижнекамске за пытки отправился в колонию бывший стажер полиции

В Нижнекамске отправился в колонию бывший стажер полиции за пытки Ильназа Пиркина

Бывший стажер полиции Нижнекамска был приговорен к полутора годам в колонии общего режима после превышения должностных полномочий с применением насилия. Сообщается, что еще в 2016 году он, вместе с другими работниками отдела, пытал задержанного мужчину. Отмечается, что на несчастного надели пакет на голову, а в рот засунули половую тряпку. Гособвинением было запрошено для подсудимого шесть лет в колонии. Потерпевший же уточнил, что стажер был заложником ситуации и в присутствии руководителя попросту не мог поступить иначе.

Задержанный, который подвергся пыткам, подозревался в избиении пенсионера. По материалам дела, он подвергся пыткам от трех сотрудников полиции. Мужчина получил около 20 ударов. Не выдержав избиений, он написал явку с повинной.

Жалоба на сотрудников полиции от нескольких жителей города, в числе которых и вышеупомянутый пострадавший, поступили после самоубийства местного жителя Ильназа Пиркина. Его подозревали в хищении автомагнитолы. Оперативники хотели получить от него признание в совершении еще 47 краж и применяли для этого насилие. Перед смертью молодой человек оставил записку, в которой заявил, что он действительно украл одну автомагнитолу, после чего подвергся пыткам в полиции.