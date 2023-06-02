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Пустят специальные автобусы: в Казани до кладбищ в Родительскую субботу будет ходить дополнительный транспорт

В родительский день 3 июня до кладбищ Казани запустят специальные автобусы
Пустят специальные автобусы: в Казани до кладбищ в Родительскую субботу будет ходить дополнительный транспорт

Семён Ракшин

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Завтра, 3 июня, наступит Родительская суббота, в которую до кладбищ Казани будут пущены специальные автобусы. Транспорт будет курсировать по следующим маршрутам:

  • №201с – пр.Победы - Самосыровское кладбище;
  • №202с – Чеховский рынок - Самосыровское кладбище;
  • №204с – от жилого массива Дербышки до кладбища в жилом массиве Дербышки;
  • №205с – ДК железнодорожников - Юдинское кладбище;
  • №206с – КДК им.Ленина - кладбище в жилом массиве Сухая река;
  • №207с – Самосыровское кладбище - кладбище «Курган»;
  • №208с – ул.Гаврилова - кладбище в жилом массиве Сухая река.

На линии также будут курсировать по графику рабочего дня автобусы по маршрутам №2, 23, 37, 46, 56, 71, 72 и троллейбусы по маршрутам №2, 3, 5, 7. До Киндерского кладбища также будут ходить автобусы маршрута №84.

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