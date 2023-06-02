Пустят специальные автобусы: в Казани до кладбищ в Родительскую субботу будет ходить дополнительный транспорт
Семён Ракшин
Завтра, 3 июня, наступит Родительская суббота, в которую до кладбищ Казани будут пущены специальные автобусы. Транспорт будет курсировать по следующим маршрутам:
- №201с – пр.Победы - Самосыровское кладбище;
- №202с – Чеховский рынок - Самосыровское кладбище;
- №204с – от жилого массива Дербышки до кладбища в жилом массиве Дербышки;
- №205с – ДК железнодорожников - Юдинское кладбище;
- №206с – КДК им.Ленина - кладбище в жилом массиве Сухая река;
- №207с – Самосыровское кладбище - кладбище «Курган»;
- №208с – ул.Гаврилова - кладбище в жилом массиве Сухая река.
На линии также будут курсировать по графику рабочего дня автобусы по маршрутам №2, 23, 37, 46, 56, 71, 72 и троллейбусы по маршрутам №2, 3, 5, 7. До Киндерского кладбища также будут ходить автобусы маршрута №84.