Пустят специальные автобусы: в Казани до кладбищ в Родительскую субботу будет ходить дополнительный транспорт

В родительский день 3 июня до кладбищ Казани запустят специальные автобусы

Завтра, 3 июня, наступит Родительская суббота, в которую до кладбищ Казани будут пущены специальные автобусы. Транспорт будет курсировать по следующим маршрутам:

№201с – пр.Победы - Самосыровское кладбище;

№202с – Чеховский рынок - Самосыровское кладбище;

№204с – от жилого массива Дербышки до кладбища в жилом массиве Дербышки;

№205с – ДК железнодорожников - Юдинское кладбище;

№206с – КДК им.Ленина - кладбище в жилом массиве Сухая река;

№207с – Самосыровское кладбище - кладбище «Курган»;

№208с – ул.Гаврилова - кладбище в жилом массиве Сухая река.

На линии также будут курсировать по графику рабочего дня автобусы по маршрутам №2, 23, 37, 46, 56, 71, 72 и троллейбусы по маршрутам №2, 3, 5, 7. До Киндерского кладбища также будут ходить автобусы маршрута №84.