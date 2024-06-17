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Прыгун в воду из Венесуэлы Хесус Гонсалес хотел бы остаться в России

Напомним, игры БРИКС проходят с 12 по 24 июня 2024 года

Игры БРИКС 2024/ВК

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Венесуэльский прыгун в воду Хесус Гонсалес сообщил, что хотел бы жить в Казани.

16 июня молодой человек взял серебро на 3-метровом трамплине в рамках Игр БРИКС в столице Татарстана. Золото получил россиянин Никита Шлейхер.

Гонсалес заявил, что он уважает российского спортсмена и рад, что он сам завоевал серебро. Мужчина также добавил, что он был в Казани еще в 2021 году по программе World Aquatics, тогда он посещал деревню Универсиады и бассейн. В настоящее время он живет в России уже 5 месяцев, он учится тут. Хесус отметил, что в РФ лучше, чем в Венесуэле, пишет РИА Новости.

Напомним, игры БРИКС проходят с 12 по 24 июня 2024 года. В них участвуют примерно 5 000 спортсменов из больше чем 90 стран.

Ранее мы писали о том, что сборную России по лёгкой атлетике дисквалифицировали на Играх БРИКС в Казани.

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