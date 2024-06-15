Сборную России по лёгкой атлетике дисквалифицировали на Играх БРИКС в Казани
Матч-ТВ
В эстафете 4 по 100 россиянки допустили ошибку при передаче эстафетной палочки между вторым и третьим этапами, из-за чего и лишилась золотых медалей.
Главный тренер женской сборной легкоатлеток Руслан Мащенко заявил, что протестов спортсмены подавать не будут.
Таким образом золотые медали в этой эстафете ушли спортсменкам из Белоруссии, а второе место перешло легкоатлеткам из Бразилии.
Ранее мы писали, что синхронистка Колесниченко завоевала золото на Играх БРИКС в Казани
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