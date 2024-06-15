Сборную России по лёгкой атлетике дисквалифицировали на Играх БРИКС в Казани

В эстафете 4 по 100 россиянки допустили ошибку при передаче эстафетной палочки между вторым и третьим этапами, из-за чего и лишилась золотых медалей.

Главный тренер женской сборной легкоатлеток Руслан Мащенко заявил, что протестов спортсмены подавать не будут.

Таким образом золотые медали в этой эстафете ушли спортсменкам из Белоруссии, а второе место перешло легкоатлеткам из Бразилии.

Ранее мы писали, что синхронистка Колесниченко завоевала золото на Играх БРИКС в Казани