Проживание в общежитиях КФУ вырастет в три раза

Стоимость проживания в общежитиях Казанского федерального университета резко увеличится. По информации издания «Бизнес Онлайн», цена может возрасти в три раза.

Согласно данным, полученным изнутри университета, конечная стоимость будет варьироваться в зависимости от расположения жилого корпуса. В Деревне Универсиады цены будут самыми высокими, в то время как на улице Красной Позиции и Академика Губкина стоимость будет меньшей. Примечательно, что новые расценки будут общими как для студентов на бюджетной основе, так и для тех, кто учится на контрактной основе.

Издание указывает, что хотя официального приказа пока не существует, документ уже подписан электронной подписью ректора Леона Сафина.