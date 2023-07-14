Проводятся ремонтные работы: пригородные поезда Казани будут курсировать по новому графику с 17 июля
Илона Боянова
По новому графику будут курсировать пригородные поезда с 17 по 28 июля. Эти изменения связаны с проведением ремонтных работ на участке от Васильево до Юдино.
Отмечается, что изменения затронут поезда, которые ходят между Казанью, аэропортом и городом Канаш в обоих направлениях. Помимо этого, поменяется и расписание электричек сообщением Волжск - Казань, Свияжск - Казань и Казань - Паратск.
ППК «Содружество» просит пассажиров отнестись с пониманием к вынужденной мере и внимательно изучить новое расписание поездов.