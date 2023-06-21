Новости Казани
· Полина Модестова

"Проведут технические работы": в Казани отделения ГИБДД временно не будут регистрировать транспорт

В Казани в отделениях ГИБДД 25 июня 2023 года ограничат регистрацию транспорта
"Проведут технические работы": в Казани отделения ГИБДД временно не будут регистрировать транспорт

pixabay

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В подразделениях Госавтоинспекции в Казани в этом воскресенье, 25 июня, не будут регистрировать транспорт. В мэрии города отметили, что такая мера связана с проведением технических работы в центре обработки данных МВД России.

Сообщается, что прием граждан не будут проводить в отделениях, которые расположены по следующим адресам: Оренбургский тракт, 5, ул.Тэцевская, 5, пр.Победы, 214.

Помимо этого, в этот день также не будут работать пункты регистрации в автосалонах, которые расположены по следующим адресам: Сибирский тракт, 48, Оренбургский тракт, 209б, ул.Декабристов, 81в, пр.Победы, 194.

В пресс-службе ГИБДД напомнили, что запись на прием возможна на портале госуслуг РФ.

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