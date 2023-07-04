Проведут ралли-марафон: в Казани на протяжении недели будут перекрывать часть улиц

С 4 по 10 июля часть улиц Казани будет перекрыта из-за «Шелкового пути»

В Казани проведут международные соревнования "Шелковый путь" по автомобильному спорту, из-за чего в городе будет ограничено движение автомобилей на нескольких участках с 4 по 10 июля.

С 10 утра 4 июля до 23:00 10 июля перекроют дорогу вдоль Кремля до площади Тысячелетия;

С 10 утра 4 июля до 10 утра 7 июля - по внутренней дороге стадиона "Ак Барс Арена", от выезда со стадиона на Чистопольской до остановки "Футбольный стадион "Казань Арена".

С полуночи 5 июля до 23:00 7 июля на дороге вдоль Кремя - от Профсоюзной до Баумана;

С 23:00 5 июля до 8 утра 7 июля - проезд между цирком и Центральным стадионом.

С 23:00 5 июля до 23:00 6 июля будет перекрыто сразу несколько участков:

По улице Ташаяк, от Лево-Булачной до Московской;

По Лево-Булачной, от Ташаяк до Чернышевского;

По Прав-Булачной, от Чернышевского до Ташаяк;

Съезд с Кремлевской набережной на площадь Тысячелетия;

По площади Тысячелетия, от Ташаяк до Кремлевской дамбы.

Будет также перекрыт район съезд из внутренней дороги вокруг стадиона "Ак Барс Арена" на Чистопольской в сторону Амирхана с 8 утра 5 июля до 20:00 6 июля.