Проведут ралли-марафон: в Казани на протяжении недели будут перекрывать часть улиц
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В Казани проведут международные соревнования "Шелковый путь" по автомобильному спорту, из-за чего в городе будет ограничено движение автомобилей на нескольких участках с 4 по 10 июля.
- С 10 утра 4 июля до 23:00 10 июля перекроют дорогу вдоль Кремля до площади Тысячелетия;
- С 10 утра 4 июля до 10 утра 7 июля - по внутренней дороге стадиона "Ак Барс Арена", от выезда со стадиона на Чистопольской до остановки "Футбольный стадион "Казань Арена".
- С полуночи 5 июля до 23:00 7 июля на дороге вдоль Кремя - от Профсоюзной до Баумана;
- С 23:00 5 июля до 8 утра 7 июля - проезд между цирком и Центральным стадионом.
С 23:00 5 июля до 23:00 6 июля будет перекрыто сразу несколько участков:
- По улице Ташаяк, от Лево-Булачной до Московской;
- По Лево-Булачной, от Ташаяк до Чернышевского;
- По Прав-Булачной, от Чернышевского до Ташаяк;
- Съезд с Кремлевской набережной на площадь Тысячелетия;
- По площади Тысячелетия, от Ташаяк до Кремлевской дамбы.
Будет также перекрыт район съезд из внутренней дороги вокруг стадиона "Ак Барс Арена" на Чистопольской в сторону Амирхана с 8 утра 5 июля до 20:00 6 июля.