Проведут на четырех площадках: стали известны места празднования Сабантуя в Казани

В Казани Сабантуй пройдет 24 июня на четырех площадках

Сабантуй в Казани в этом году будет проведен 24 июня на четырех площадках:

Березовая роща жилого массива Мирный;

Березовая роща жилого массива Дербышки;

Международный конноспортивный комплекс "Казань";

Лесопарковая зона озера Лебяжье.

Отмечается, что после праздника все вышеперечисленные территории должны быть приведены в надлежащее санитарное состояние.

Еще одно крупное мероприятие проведут в Казани 25 июня - "Китайский Сабантуй". В этот день будут проходить гонки на лодках "Дракон", мастер-классы по созданию воздушных змеев, китайских фонариков, вырезанию иероглифов и созданию красного конверта на удачу.