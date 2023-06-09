Проведут на четырех площадках: стали известны места празднования Сабантуя в Казани
Администрация Казани
Сабантуй в Казани в этом году будет проведен 24 июня на четырех площадках:
- Березовая роща жилого массива Мирный;
- Березовая роща жилого массива Дербышки;
- Международный конноспортивный комплекс "Казань";
- Лесопарковая зона озера Лебяжье.
Отмечается, что после праздника все вышеперечисленные территории должны быть приведены в надлежащее санитарное состояние.
Еще одно крупное мероприятие проведут в Казани 25 июня - "Китайский Сабантуй". В этот день будут проходить гонки на лодках "Дракон", мастер-классы по созданию воздушных змеев, китайских фонариков, вырезанию иероглифов и созданию красного конверта на удачу.