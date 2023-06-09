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· Полина Модестова

Проведут на четырех площадках: стали известны места празднования Сабантуя в Казани

В Казани Сабантуй пройдет 24 июня на четырех площадках
Проведут на четырех площадках: стали известны места празднования Сабантуя в Казани

Администрация Казани

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Сабантуй в Казани в этом году будет проведен 24 июня на четырех площадках:

  • Березовая роща жилого массива Мирный;
  • Березовая роща жилого массива Дербышки;
  • Международный конноспортивный комплекс "Казань";
  • Лесопарковая зона озера Лебяжье.

Отмечается, что после праздника все вышеперечисленные территории должны быть приведены в надлежащее санитарное состояние.

Еще одно крупное мероприятие проведут в Казани 25 июня - "Китайский Сабантуй". В этот день будут проходить гонки на лодках "Дракон", мастер-классы по созданию воздушных змеев, китайских фонариков, вырезанию иероглифов и созданию красного конверта на удачу.

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