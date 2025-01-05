Прорыв канализации произошёл в Комитете защиты прав инвалидов Татарстана
Комитет защиты прав инвалидов Татарстана
В казанском офисе Комитета защиты прав инвалидов РТ вновь возникла проблема с канализационной системой. По словам первого заместителя председателя комитета Руслана Идиятова, это уже седьмой подобный случай за последнее время, причем крайний инцидент случился в начале осени прошлого года.
Тогда специалисты Водоканала Казани и работники «Сервис Гарант» восстановили работоспособность наружных трубопроводов, но изнутри здания никакие работы проведены не были.
В рамках последней проверки бригада очистила один из колодцев, однако система внутри здания осталась без должного обслуживания. Несмотря на регулярные проблемы, комитет продолжает работать в штатном режиме, обеспечивая поддержку людям с инвалидностью.
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