Проработал меньше года: в Казани обнаружили тело федерального судьи Артема Бартенева

В Казани 8 июня из многоэтажки выпал федеральный судья Кировского райсуда Артем Бартенев

Тело федерального судьи Артема Бартенева нашли возле одного из домов, расположенных на улиц Ямашева в Казани. Напомним, что мужчина работал в Кировском районном суде города.

Правоохранительных обнаружили тело Артема Бартенева под окнами собственной квартиры, расположенной на 12 этаже, сообщает KazanFirst, ссылаясь на собственный источник в правоохранительных органах. Обстоятельства трагедии выясняются сотрудниками следственного комитета.

Мужчина был назначен судьей меньше года назад, 14 июля 2022 года, по указу президента РФ Владимира Путина. До этого Бартенев был главой отдела по вопросам восстановления прав граждан в аппарате уполномоченного по правам Татарстана. Как судья он рассматривал гражданские и административные дела. Сегодня утром, 8 июня, он должен был присутствовать на процессе.