"Пропорция несколько уменьшилась": 71% доходов Татарстана перечислили в федеральный бюджет

Татарстан перечислил в федеральный бюджет 71% доходов в прошлом году

В прошлом году Татарстан перечислил в федеральный бюджет 71% доходов, сообщил министр финансов региона Радик Гайзатуллин на 44-м заседании Государственного Совета РТ VI созыва.

С его слов, если учитывать только налоговые и неналоговые доходы, то пропорция слегка изменится. В федеральный бюджет было направлено 65% доходов, а 35% - в бюджет республики.

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин также добавил, что ранее Татарстан доводил отчисления налогов в федеральный бюджет до 75%, а сейчас благодаря работе руководства республики, депутатов Госдумы от Татарстана, пропорция несколько уменьшилась в пользу региона.