Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

Прокуратура запретила полеты над Казанью одной фирме

Действия организаторов угрожали безопасности жи...

Анастасия Шарова

Подписаться в Telegram

Прокуратура Татарстана зарегистрировала нарушения в работе авиационного центра региональной столицы.

Специалисты проверили исполнение законодательства о безопасности организации полетов на воздушных судах.

Выяснилось, что компания предоставляла свои услуги без сертификата и документов на работу.

Действия организаторов угрожали безопасности жителей и гостей Казани. По этой причине прокуратура попросила признать действия фирмы незаконной и запретить перелеты. В настоящее время суд рассматривает иск.

Ранее мы писали о том, что жителей дома в Казани затопило после ремонта крыши. Вода быстро оказалась на верхних этажах, а после растеклась по всему дому. Жители переживают за свою жизнь, потому что вода может спровоцировать короткие замыкания.

Кроме того, мы говорили, что в Казани в пожаре на Аделя Кутуя спасены 7 человек. К несчастью, после тушения пламени в подвале было обнаружено тело одного мужчины.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лазерное преображение: откройте мир ярких красо...
Интересное в Казани
22 часа назад

Лазерное преображение: откройте мир ярких красок с коррекцией зрения

Новости Казани

день назад

Утром 31 июля Казань снова ушла под воду

Гид по скидкам Казани

день назад

Все для школы: гайд по самому необходимому для юных гениев в 2024 году

сетка от тараканов установка

Новости Татарстана

день назад

В Казани 29-летний водитель из-за дрифта лишился Mercedes-Benz

Новости Татарстана

день назад

2 сотрудника аэропорта Бегишево пострадали от смерча 30 июля

дневной профессиональный макияж в Москве

Лонгриды

16 часов назад

Сальмонелла за пределами кафе: кто виноват в ситуации с «Васильком»?

Новости Татарстана

день назад

Школьник из Иннополиса смахнул хлыстом ласточку и 2 птенцов

Новости Казани

день назад

Девушка из Казани была в поезде рейса "Казань – Адлер" с 5-летнем сыном

Новости Казани

день назад

В 2 мужчин в селе Столбище ударила молния
Новости Казани
21 час назад

Казань на 4 месте среди городов РФ по уровню зарплат у менеджеров по закупкам

Вместе с Казанью в рейтинге находятся Краснодар...

Новости Казани

54 минуты назад

Прокуратура запретила полеты над Казанью одной фирме

Интересное в Казани

день назад

Лето в Мончегорске: открываем красоту Русского Севера, дикую природу и фестивальную жизнь на Имандре

Новости Казани

час назад

Экс-главу 2 районов Казани Сергея Миронова задержали

Новости Татарстана

2 часа назад

Жителей дома в Казани затопило после ремонта крыши
Полицейские нашли ресторан с 5 мигрантами-нелег...
Новости Казани
29 минут назад

Полицейские нашли ресторан с 5 мигрантами-нелегалами

Новости Казани

2 часа назад

В Казани в пожаре на Аделя Кутуя погиб мужчина, 7 спасены

Новости Казани

19 часов назад

В Казани 16-летний подросток избил 13-летнего парня за просьбу не грубить

Новости Татарстана

20 часов назад

В Татарстане 1 августа видели смерч
Вырастить ребенка счастливым: Топ нужных вещей ...
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Вырастить ребенка счастливым: Топ нужных вещей для каждой мамы
Инфекционист Никифоров оценил вероятность смерт...
Новости Татарстана
18 часов назад

Инфекционист Никифоров оценил вероятность смерти от лихорадки Западного Нила