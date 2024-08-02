Прокуратура запретила полеты над Казанью одной фирме

Прокуратура Татарстана зарегистрировала нарушения в работе авиационного центра региональной столицы.

Специалисты проверили исполнение законодательства о безопасности организации полетов на воздушных судах.

Выяснилось, что компания предоставляла свои услуги без сертификата и документов на работу.

Действия организаторов угрожали безопасности жителей и гостей Казани. По этой причине прокуратура попросила признать действия фирмы незаконной и запретить перелеты. В настоящее время суд рассматривает иск.

Ранее мы писали о том, что жителей дома в Казани затопило после ремонта крыши. Вода быстро оказалась на верхних этажах, а после растеклась по всему дому. Жители переживают за свою жизнь, потому что вода может спровоцировать короткие замыкания.

Кроме того, мы говорили, что в Казани в пожаре на Аделя Кутуя спасены 7 человек. К несчастью, после тушения пламени в подвале было обнаружено тело одного мужчины.