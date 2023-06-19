Пройдет на крыше IT-парка: в Казани проведу тренировку по йоге с медитацией и чайной церемонией

В Казани проведут тренировку по йоге на крыше IT-парка имени Башира Рамеева

В Казани 21 июня отметят Международный день йоги. Массовая тренировка по программе международного клуба Кати Гуру будут проходить на крыше IT-парка имени Башира Рамеева.

Хатха-йога начнется в 19:00 и продлится 30 минут. Она будет проходить с элементами звукотерапии. Позже проведут медитацию, которая также займет 30 минут. Затем состоится чайная церемония, о чем сообщили в пресс-службе IT-парка.

Участие в тренировке бесплатное, но необходимо пройти регистрацию по ссылке. С собой рекомендуют взять коврик и питьевую воду.