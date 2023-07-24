Пройдет на день раньше: стало известно, когда проведут праздник «Я выбираю небо» и почему не будет авиашоу

Праздник «Я выбираю небо» пройдет в Казани 4 августа без авиашоу

В Казани 4 августа пройдет праздник «Я выбираю небо». Проведут его у Центра семьи «Казан», сообщает пресс-служба Минпромторга РТ.

Зрители смогут увидеть концерт группы «Любэ», а также выступление татарстанских артистов. Среди них - группа «Казан егелтэре», победители и лауреаты фестиваля «Наше время — Безнең Заман».

В министерстве отметили, что «по объективным причинам» в этом году не будут проводить традиционное авиашоу. Связано это, вероятно, с проведением спецоперации.

Начало праздника запланировано на 18 часов. Завершится же он в 22:00. Ранее предполагалось, что проводить его будут 5 августа, однако перенесли н на день раньше.