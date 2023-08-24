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Проходят экспертизу ценности: в архиве Казани нашли официальные бумаги XIX века

В муниципальном архиве Казани были найдены документы XIX века
Проходят экспертизу ценности: в архиве Казани нашли официальные бумаги XIX века

Роман Рунев

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Специалисты муниципального архива обнаружили документы XIX века. Сообщается, что аттестат Казанской общей ремесленной управы 1896 года был выдан на один год Ивану Александровичу Афанасьеву, мастеру столярного цена для изготовления мебели из красного дерева. По документу удалось выяснить, что в Казани в то время было семь видов цехов. Если проводить аналогию с современностью, то этот аттестат приравнивается к лицензии на осуществление трудовой деятельности, которую получают на сегодняшний день.

Вызвал интерес и другой обнаруженный документ - выкопировка из плана Казани с указанием места, где будет установлен памятник Александру II. Она дотируемая 1890 годом. Монумент был открыт 30 августа 1895 года на Ивановской площади - сейчас площадь 1 Мая. Отмечается, что все документы, хранящиеся в архиве, проходят экспертизу ценности

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