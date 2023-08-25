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· Полина Модестова

Продлили до октября: в Казани остается перекрыт участок улицы Фатыха Амирхана

В Казани до 11 октября продлили ограничение движения на участке улице Фатыха Амирхана
Продлили до октября: в Казани остается перекрыт участок улицы Фатыха Амирхана

Оксиния Самринова

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Ограничение движения по улицы Фатыха Амирхана в Казани было продлено на участке от Четаева и до Чистопольской. Связано это с проведением ремонтных работ на аварийном участке канализационного коллектора.

В Комитете внешнего благоустройства сообщают, что до 11 октября будут частично закрыты тротуар, одна полоса и остановочный карман, расположенный на проезжий части. Помимо этого, для движения транспорта перекроют местный проезд по улицы Фатыха Амирхана и в районе дома №61 по Чистопольской.

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